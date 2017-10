Olympics-Women's swimming 200m breaststroke semi-final results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - The top qualifiers in the women's swimming 200m breaststroke semi-finals on Wednesday were Rebecca Soni of the United States, Denmark's Rikke Pedersen and Japan's Satomi Suzuki. Results Table Semifinal 2 1. Rebecca Soni (U.S.) 2 minutes 20.00 seconds 2. Satomi Suzuki (Japan) 2:22.40 3. Suzaan van Biljon (South Africa) 2:23.21 4. Martha McCabe (Canada) 2:24.09 5. Sara El Bekri (Morocco) 2:25.86 6. Anastasia Chaun (Russia) 2:26.08 7. Ji Liping (China) 2:27.26 8. Jeong Darae (South Korea) 2:28.74 Semifinal 1 1. Rikke Pedersen (Denmark) 2:22.23 2. Luliia Efimova (Russia) 2:23.02 3. Micah Lawrence (U.S.) 2:23.39 4. Sally Foster (Australia) 2:24.46 5. Back Suyeon (South Korea) 2:24.67 6. Joline Hostman (Sweden) 2:24.77 7. Kanako Watanabe (Japan) 2:27.32 8. Tessa Wallace (Australia) 2:27.38 Qualified for Next Round 1. Rebecca Soni (U.S.) 2 minutes 20.00 seconds 2. Rikke Pedersen (Denmark) 2:22.23 3. Satomi Suzuki (Japan) 2:22.40 4. Luliia Efimova (Russia) 2:23.02 5. Suzaan van Biljon (South Africa) 2:23.21 6. Micah Lawrence (U.S.) 2:23.39 7. Martha McCabe (Canada) 2:24.09 8. Sally Foster (Australia) 2:24.46