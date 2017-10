Olympics-Women's swimming 200m butterfly heats results

LONDON, July 31 (Reuters) - The United States' Kathleen Hersey was the top qualifier in the Olympic women's swimming 200m butterfly heats at the 2012 London Games on Tuesday with a time of 2:06.41 at the Aquatics Centre in London. The other top qualifiers were China's Jiao Liuyang with 2:07.15 and Britain's Jemma Lowe with 2:07.64. Results Table Heat 4 1. Kathleen Hersey (U.S.) 2 minutes 6.41 seconds 2. Jemma Lowe (Britain) 2:07.64 3. Zsuzsanna Jakabos (Hungary) 2:07.79 4. Liu Zige (China) 2:08.72 5. Anja Klinar (Slovenia) 2:09.24 6. Otylia Jedrzejczak (Poland) 2:09.33 7. Katerine Savard (Canada) 2:11.05 8. Rita Medrano (Mexico) 2:11.42 Heat 3 1. Jiao Liuyang (China) 2:07.15 2. Katinka Hosszu (Hungary) 2:07.75 3. Camille Adams (U.S.) 2:08.18 4. Martina Granstroem (Sweden) 2:08.94 5. Ellen Gandy (Britain) 2:09.92 6. Samantha Hamill (Australia) 2:11.07 7. Denisa Smolenova (Slovakia) 2:11.10 8. Joanna Melo (Brazil) 2:13.17 Heat 2 1. Natsumi Hoshi (Japan) 2:08.04 2. Judit Ignacio (Spain) 2:08.14 3. Mireia Belmonte (Spain) 2:08.19 4. Choi Hye-Ra (Korea) 2:08.45 5. Jessicah Schipper (Australia) 2:08.74 6. Audrey Lacroix (Canada) 2:09.25 7. Martina Van Berkel (Switzerland) 2:12.25 8. Emilia Pikkarainen (Finland) 2:13.81 Heat 1 1. Ingvild Snildal (Norway) 2:10.99 2. Andreina Pinto (Venezuela) 2:11.23 3. Sara Oliveira (Portugal) 2:11.54 4. Cheng Wan Jang (Chinese Taipei) 2:14.29 Qualified for Next Round 1. Kathleen Hersey (U.S.) 2 minutes 6.41 seconds 2. Jiao Liuyang (China) 2:07.15 3. Jemma Lowe (Britain) 2:07.64 4. Katinka Hosszu (Hungary) 2:07.75 5. Zsuzsanna Jakabos (Hungary) 2:07.79 6. Natsumi Hoshi (Japan) 2:08.04 7. Judit Ignacio (Spain) 2:08.14 8. Camille Adams (U.S.) 2:08.18 9. Mireia Belmonte (Spain) 2:08.19 10. Choi Hye-Ra (Korea) 2:08.45 11. Liu Zige (China) 2:08.72 12. Jessicah Schipper (Australia) 2:08.74 13. Martina Granstroem (Sweden) 2:08.94 14. Anja Klinar (Slovenia) 2:09.24 15. Audrey Lacroix (Canada) 2:09.25 16. Otylia Jedrzejczak (Poland) 2:09.33