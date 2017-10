Olympics-Women's swimming 200m butterfly semi-finals results

LONDON, July 31 (Reuters) - The top qualifiers after the women's swimming 200m butterfly on Tuesday were Kathleen Hersey of the United States, China's Jiao Liuyang and Japan's Natsumi Hoshi. Results Table Semifinal 2 1. Kathleen Hersey (U.S.) 2 minutes 5.90 seconds 2. Mireia Belmonte (Spain) 2:06.62 3. Zsuzsanna Jakabos (Hungary) 2:06.82 4. Liu Zige (China) 2:06.99 5. Jemma Lowe (Britain) 2:07.37 6. Martina Granstroem (Sweden) 2:07.83 7. Audrey Lacroix (Canada) 2:08.00 8. Judit Ignacio (Spain) 2:08.96 Semifinal 1 1. Jiao Liuyang (China) 2:06.10 2. Natsumi Hoshi (Japan) 2:06.37 3. Camille Adams (U.S.) 2:07.33 4. Katinka Hosszu (Hungary) 2:07.69 5. Anja Klinar (Slovenia) 2:07.84 6. Jessicah Schipper (Australia) 2:08.21 7. Choi Hye-Ra (South Korea) 2:08.32 8. Otylia Jedrzejczak (Poland) 2:13.09 Qualified for Next Round 1. Kathleen Hersey (U.S.) 2 minutes 5.90 seconds 2. Jiao Liuyang (China) 2:06.10 3. Natsumi Hoshi (Japan) 2:06.37 4. Mireia Belmonte (Spain) 2:06.62 5. Zsuzsanna Jakabos (Hungary) 2:06.82 6. Liu Zige (China) 2:06.99 7. Camille Adams (U.S.) 2:07.33 8. Jemma Lowe (Britain) 2:07.37