Olympics-China's Ye Shiwen won the women's swimming 200m individual medley Heat 5

LONDON, Jul 30 (Reuters) - China's Ye Shiwen won heat 5 of the Olympic women's Swimming 200m individual medley heats on Monday at the Aquatics Centre in London. Results Table Heat 5 1. Ye Shiwen (China) 2 minutes 8.90 seconds 2. Kirsty Coventry (Zimbabwe) 2:10.51 3. Stephanie Rice (Australia) 2:12.23 4. Hannah Miley (Britain) 2:12.27 5. Izumi Kato (Japan) 2:13.85 6. Stina Gardell (Sweden) 2:14.70 7. Natalie Wiegersma (New Zealand) 2:16.24 8. Ekaterina Andreeva (Russia) 2:17.84 Heat 4 1. Caitlin Leverenz (U.S.) 2:10.63 2. Katinka Hosszu (Hungary) 2:10.68 3. Alicia Coutts (Australia) 2:10.74 4. Beatriz Gomez (Spain) 2:13.93 5. Sophie Allen (Britain) 2:14.72 6. Choi Hye-Ra (Korea) 2:14.91 7. Kathryn Meaklim (South Africa) 2:15.25 8. Barbora Zavadova (Czech Republic) 2:17.54 Heat 3 1. Mireia Belmonte (Spain) 2:11.73 2. Ariana Kukors (U.S.) 2:11.94 3. Evelyn Verraszto (Hungary) 2:12.17 4. Theresa Michalak (Germany) 2:12.75 5. Amit Ivry (Israel) 2:13.29 6. Li Jiaxing (China) 2:13.43 7. Joanna Melo (Brazil) 2:14.26 8. Erica Morningstar (Canada) 2:14.32 Heat 2 1. Ganna Dzerkal (Ukraine) 2:14.55 2. Lisa Zaiser (Austria) 2:14.56 3. Sycerika McMahon (Ireland) 2:14.76 4. Ranohon Amanova (Uzbekistan) 2:15.37 5. Erica Dittmer Cane (Mexico) 2:16.54 6. Eyglo Gustafsdottir (Iceland) 2:16.81 7. Kim Pavlin (Croatia) 2:17.17 Heat 1 1. Katarina Listopadova (Slovakia) 2:16.81 2. Cheng Wan Jang (Chinese Taipei) 2:17.39 3. Emilia Pikkarainen (Finland) 2:17.66 Qualified for Next Round 1. Ye Shiwen (China) 2 minutes 8.90 seconds 2. Kirsty Coventry (Zimbabwe) 2:10.51 3. Caitlin Leverenz (U.S.) 2:10.63 4. Katinka Hosszu (Hungary) 2:10.68 5. Alicia Coutts (Australia) 2:10.74 6. Mireia Belmonte (Spain) 2:11.73 7. Ariana Kukors (U.S.) 2:11.94 8. Evelyn Verraszto (Hungary) 2:12.17 9. Stephanie Rice (Australia) 2:12.23 10. Hannah Miley (Britain) 2:12.27 11. Theresa Michalak (Germany) 2:12.75 12. Amit Ivry (Israel) 2:13.29 13. Li Jiaxing (China) 2:13.43 14. Izumi Kato (Japan) 2:13.85 15. Beatriz Gomez (Spain) 2:13.93 16. Joanna Melo (Brazil) 2:14.26 (Reporting by David Cutler, London Editorial Reference Unit)