Olympics-Women's swimming 200m individual medley semifinal results

LONDON, July 30 (Reuters) - China's Ye Shiwen was the top qualifier in the second women's swimming 200m individual medley semi-final with a time of 2:08.39. Results Table Semifinal Heat 2 1. Ye Shiwen (China) 2 minutes 8.39 seconds 2. Alicia Coutts (Australia) 2:09.83 3. Caitlin Leverenz (U.S.) 2:10.06 4. Ariana Kukors (U.S.) 2:10.08 5. Stephanie Rice (Australia) 2:10.80 6. Li Jiaxing (China) 2:12.69 7. Theresa Michalak (Germany) 2:13.24 8. Beatriz Gomez (Spain) 2:15.12 Semifinal Heat 1 1. Katinka Hosszu (Hungary) 2:10.74 2. Hannah Miley (Britain) 2:10.89 3. Kirsty Coventry (Zimbabwe) 2:10.93 4. Evelyn Verraszto (Hungary) 2:11.53 5. Mireia Belmonte (Spain) 2:11.54 6. Amit Ivry (Israel) 2:13.31 7. Izumi Kato (Japan) 2:14.47 8. Joanna Melo (Brazil) 2:14.74 Qualified for Next Round 1. Ye Shiwen (China) 2 minutes 8.39 seconds 2. Alicia Coutts (Australia) 2:09.83 3. Caitlin Leverenz (U.S.) 2:10.06 4. Ariana Kukors (U.S.) 2:10.08 5. Katinka Hosszu (Hungary) 2:10.74 6. Stephanie Rice (Australia) 2:10.80 7. Hannah Miley (Britain) 2:10.89 8. Kirsty Coventry (Zimbabwe) 2:10.93