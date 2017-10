Olympics-Women's swimming 400m freestyle heats results

LONDON, Jul 29 (Reuters) - France's Camille Muffat was top qualifier in Heat 5 of the Olympic women's swimming 400m freestyle heats at the 2012 London Games on Sunday with a time of 4:03.29 at the Aquatics Centre. Results Table Heat 5 1. Camille Muffat (France) 4 minutes 3.29 seconds 2. Allison Schmitt (U.S.) 4:03.31 3. Lauren Boyle (New Zealand) 4:03.63 4. Lotte Friis (Denmark) 4:04.22 5. Melania Costa (Spain) 4:06.75 6. Bronte Barratt (Australia) 4:07.99 7. Boglarka Kapas (Hungary) 4:10.01 8. Elena Sokolova (Russia) 4:12.19 Heat 4 1. Coralie Balmy (France) 4:03.56 2. Brittany Maclean (Canada) 4:05.06 3. Federica Pellegrini (Italy) 4:05.30 4. Kylie Palmer (Australia) 4:07.27 5. Shao Yiwen (China) 4:08.41 6. Andreina Pinto (Venezuela) 4:08.45 7. Savannah King (Canada) 4:10.93 8. Grainne Murphy (Ireland) 4:19.07 Heat 3 1. Rebecca Adlington (Britain) 4:05.75 2. Chloe Sutton (U.S.) 4:07.07 3. Mireia Belmonte (Spain) 4:08.23 4. Eva Risztov (Hungary) 4:09.08 5. Li Xuanxu (China) 4:10.95 6. Camelia Potec (Romania) 4:11.43 7. Joanne Jackson (Britain) 4:11.50 8. Wendy Trott (South Africa) 4:11.63 Heat 2 1. Nina Rangelova (Bulgaria) 4:11.71 2. Kristel Kobrich (Chile) 4:12.02 3. Aya Takano (Japan) 4:12.33 4. Julia Hassler (Liechtenstein) 4:12.99 5. Susana Escobar (Mexico) 4:14.78 6. Nathanan Junkrajang (Thailand) 4:16.45 7. Lynette Lim (Singapore) 4:18.64 8. Kim Ga-Eul (Korea) 4:43.46 Heat 1 1. Mojca Sagmeister (Slovenia) 4:21.55 2. Andrea Cedron (Peru) 4:24.18 3. Jennet Saryyeva (Turkmenistan) 5:40.29 Qualified for Next Round 1. Camille Muffat (France) 4 minutes 3.29 seconds 2. Allison Schmitt (U.S.) 4:03.31 3. Coralie Balmy (France) 4:03.56 4. Lauren Boyle (New Zealand) 4:03.63 5. Lotte Friis (Denmark) 4:04.22 6. Brittany Maclean (Canada) 4:05.06 7. Federica Pellegrini (Italy) 4:05.30 8. Rebecca Adlington (Britain) 4:05.75 (Editing by David Cutler)