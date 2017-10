LONDON, July 29 (Reuters) - Women's swimming 400m freestyle final results at 2012 London Games on Sunday. Results Table 1. Camille Muffat (France) 4 minutes 1.45 seconds OR 2. Allison Schmitt (U.S.) 4:01.77 3. Rebecca Adlington (Britain) 4:03.01 4. Lotte Friis (Denmark) 4:03.98 5. Federica Pellegrini (Italy) 4:04.50 6. Coralie Balmy (France) 4:05.95 7. Brittany Maclean (Canada) 4:06.24 8. Lauren Boyle (New Zealand) 4:06.25