LONDON, July 28 (Reuters) - Women's swimming 400m individual medley results at the 2012 London Games on Saturday. Results Table 1. Shiwen Ye (China) 4:28.43 WR 2. Elizabeth Beisel (U.S.) 4:31.27 3. Xuanxu Li (China) 4:32.91 4. Katinka Hosszu (Hungary) 4:33.49 5. Hannah Miley (Britain) 4:34.17 6. Stephanie Rice (Australia) 4:35.49 6=. Caitlin Leverenz (U.S.) 4:35.49 8. Mireia Belmonte (Spain) 4:35.62