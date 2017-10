Olympics-Women's swimming 4 x 200m freestyle relay Heat 2 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - The United States was the top qualifier in Heat 2 of the women's swimming 4 x 200m freestyle relay heats on Wednesday at the Aquatics Centre in London. Results Table Heat 2 1. U.S. Lauren Perdue/Shannon Vreeland/Alyssa Anderson/Dana Vollmer 7 minutes 50.75 seconds 2. Italy Alice Mizzau/Alice Nesti/Diletta Carli/Federica Pellegrini 7:52.75 3. China Zhu Qianwei/Liu Jing/Chen Qian/Pang Jiaying 7:53.66 4. Hungary Agnes Mutina/Zsuzsanna Jakabos/Katinka Hosszu/Evelyn Verraszto 7:54.58 5. New Zealand Natasha Hind/Samantha Lucie-Smith/Amaka Gessler/Melissa Ingram 7:55.92 6. Germany Silke Lippok/Theresa Michalak/Annika Bruhn/Daniela Schreiber 7:58.93 7. Slovenia Sara Isakovic/Anja Klinar/Ursa Bezan/Mojca Sagmeister 8:04.69 8. Poland Katarzyna Wilk/Karolina Szczepaniak/Diana Sokolowska/Alexandra Putra 8:13.76 Heat 1 1. Australia Brittany Elmslie/Angie Bainbridge/Jade Neilsen/Blair Evans 7:49.44 2. Canada Barbara Jardin/Samantha Cheverton/Amanda Reason/Brittany Maclean 7:50.84 3. France Ophelie-Cyrielle Etienne/Margaux Farrell/Mylene Lazare/Camille Muffat 7:52.88 4. Britain Caitlin McClatchey/Rebecca Turner/Eleanor Faulkner/Joanne Jackson 7:54.31 5. Japan Haruka Ueda/Hanae Ito/Yayoi Matsumoto/Aya Takano 7:54.56 6. Spain Melanie Costa/Patricia Castro/Lydia Morant/Mireia Belmonte 7:54.59 7. Russia Maria Baklakova/Elena Sokolova/Veronika Popova/Daria Beliakina 7:56.50 8. Ukraine Daryna Zevina/Ganna Dzerkal/Darya Stepanyuk/Iryna Glavnyk 8:12.67 Qualified for Next Round 1. Australia Brittany Elmslie/Angie Bainbridge/Jade Neilsen/Blair Evans 7 minutes 49.44 seconds 2. U.S. Lauren Perdue/Shannon Vreeland/Alyssa Anderson/Dana Vollmer 7:50.75 3. Canada Barbara Jardin/Samantha Cheverton/Amanda Reason/Brittany Maclean 7:50.84 4. Italy Alice Mizzau/Alice Nesti/Diletta Carli/Federica Pellegrini 7:52.75 5. France Ophelie-Cyrielle Etienne/Margaux Farrell/Mylene Lazare/Camille Muffat 7:52.88 6. China Zhu Qianwei/Liu Jing/Chen Qian/Pang Jiaying 7:53.66 7. Britain Caitlin McClatchey/Rebecca Turner/Eleanor Faulkner/Joanne Jackson 7:54.31 8. Japan Haruka Ueda/Hanae Ito/Yayoi Matsumoto/Aya Takano 7:54.56