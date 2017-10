LONDON, Aug 3 (Reuters) - Olympics-Women's swimming 4 x 100m medley relay heats - results. The top qualifiers were Australia with 3:55.42, Japan with 3:57.87, Denmark with 3:58.35, The United States with 3:58.88, The Netherlands with 3:59.19, Britain with 3:59.37, China with 3:59.38 and Russia with 3:59.57. Results Table Heat 2 1. Australia Emily Seebohm/Leisel Jones/Alicia Coutts/Brittany Elmslie 3 minutes 55.42 seconds 2. Japan Aya Terakawa/Satomi Suzuki/Yuka Kato/Haruka Ueda 3:57.87 3. Denmark Mie Nielsen/Rikke Moller Pedersen/Jeanette Ottesen/Pernille Blume 3:58.35 4. U.S. Rachel Bootsma/Breeja Larson/Claire Donahue/Jessica Hardy 3:58.88 5. Britain Gemma Spofforth/Siobhan-Marie O'Connor/Jemma Lowe/Amy Smith 3:59.37 6. Sweden Sarah Sjoestroem/Jennie Johansson/Martina Granstroem/Michelle Coleman 4:00.76 7. Spain Duane Da Rocha/Marina Garcia/Judit Ignacio/Melanie Costa 4:03.05 8. Iceland Eyglo Gustafsdottir/Hrafnhildur Luthersdottir/Sarah Blake Bateman/Eva Hannesdottir 4:07.09 Heat 1 1. Netherlands Sharon van Rouwendaal/Moniek Nijhuis/Inge Dekker/Femke Heemskerk 3:59.19 2. China Gao Chang/Sun Ye/Jiao Liuyang/Tang Yi 3:59.38 3. Russia Mariya Gromova/Yulia Efimova/Irina Bespalova/Veronika Popova 3:59.57 4. Germany Jenny Mensing/Sarah Poewe/Alexandra Wenk/Britta Steffen 3:59.95 5. Italy Arianna Barbieri/Michela Guzzetti/Ilaria Bianchi/Federica Pellegrini 4:02.20 6. Canada Julia Wilkinson/Tera Van Beilen/Katerine Savard/Samantha Cheverton 4:02.71 7. France Laure Manaudou/Fanny Babou/Justine Bruno/Charlotte Bonnet 4:05.53 . Hungary Evelyn Verraszto/Anna Sztankovics/Zsuzsanna Jakabos/Eszter Dara DSQ Qualified for Next Round . Australia Emily Seebohm/Leisel Jones/Alicia Coutts/Brittany Elmslie 3 minutes 55.42 seconds . Japan Aya Terakawa/Satomi Suzuki/Yuka Kato/Haruka Ueda 3:57.87 . Denmark Mie Nielsen/Rikke Moller Pedersen/Jeanette Ottesen/Pernille Blume 3:58.35 . U.S. Rachel Bootsma/Breeja Larson/Claire Donahue/Jessica Hardy 3:58.88 . Netherlands Sharon van Rouwendaal/Moniek Nijhuis/Inge Dekker/Femke Heemskerk 3:59.19 . Britain Gemma Spofforth/Siobhan-Marie O'Connor/Jemma Lowe/Amy Smith 3:59.37 . China Gao Chang/Sun Ye/Jiao Liuyang/Tang Yi 3:59.38 . Russia Mariya Gromova/Yulia Efimova/Irina Bespalova/Veronika Popova 3:59.57