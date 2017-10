Olympics-Women's swimming 4 x 100m medley relay medal results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - The United States won the Olympic gold medal in the women's swimming 4 x 100m medley relay on Saturday. Australia won the silver and Japan won the bronze. Results Table 1. United States Missy Franklin/Rebecca Soni/Dana Vollmer/Allison Schmitt 3 minutes 52.05 seconds WR 2. Australia Emily Seebohm/Leisel Jones/Alicia Coutts/Melanie Schlanger 3:54.02 3. Japan Aya Terakawa/Satomi Suzuki/Yuka Kato/Haruka Ueda 3:55.73 4. Russia Anastasia Zueva/Yulia Efimova/Irina Bespalova/Veronika Popova 3:56.03 5. China Zhao Jing/Ji Liping/Lu Ying/Tang Yi 3:56.41 6. Netherlands Sharon van Rouwendaal/Moniek Nijhuis/Inge Dekker/Ranomi Kromowidjojo 3:57.28 7. Denmark Mie Nielsen/Rikke Moller Pedersen/Jeanette Ottesen/Pernille Blume 3:57.76 8. Britain Gemma Spofforth/Siobhan-Marie O'Connor/Ellen Gandy/Francesca Halsall 3:59.46