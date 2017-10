Olympics-Women's swimming 800m freestyle Heat 5 results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Britain's Rebecca Adlington was the top qualifier in the women's swimming 800m freestyle heats at the Aquatics Centre in London. Results Table Heat 5 1. Rebecca Adlington (Britain) 8 minutes 21.78 seconds 2. Lauren Boyle (New Zealand) 8:25.91 3. Shao Yiwen (China) 8:27.78 4. Erika Villaecija (Spain) 8:27.99 5. Savannah King (Canada) 8:29.72 6. Cecilia Biagioli (Argentina) 8:33.97 7. Jessica Ashwood (Australia) 8:37.21 8. Kate Ziegler (U.S.) 8:37.38 Heat 4 1. Lotte Friis (Denmark) 8:21.89 2. Boglarka Kapas (Hungary) 8:26.43 2. Andreina Pinto (Venezuela) 8:26.43 4. Coralie Balmy (France) 8:27.15 5. Kristel Kobrich (Chile) 8:29.55 6. Kylie Palmer (Australia) 8:35.75 7. Camelia Potec (Romania) 8:38.44 8. Xin Xin (China) 8:40.88 Heat 3 1. Katie Ledecky (U.S.) 8:23.84 2. Mireia Belmonte (Spain) 8:25.26 3. Alexa Komarnycky (Canada) 8:28.11 4. Wendy Trott (South Africa) 8:28.98 5. Eva Risztov (Hungary) 8:29.06 6. Eleanor Faulkner (Britain) 8:38.00 7. Elena Sokolova (Russia) 8:42.73 8. Grainne Murphy (Ireland) DNS Heat 2 1. Julia Hassler (Liechtenstein) 8:35.18 2. Katya Bachrouche (Lebanon) 8:35.88 3. Tjasa Oder (Slovenia) 8:41.82 4. Patricia Castaneda (Mexico) 8:44.44 5. Nina Dittrich (Austria) 8:45.41 6. Cai Lin Khoo (Malaysia) 8:51.18 7. Lynette Lim (Singapore) 8:52.92 8. Han Na-Kyeong (Korea) 8:57.26 Heat 1 1. Samantha Arevalo (Ecuador) 8:49.21 2. Pamela Benitez (El Salvador) 9:02.66 3. Daniella Van Den Berg (Aruba) 9:23.21 4. Simona Marinova (Macedonia FYR) 9:28.41 Qualified for Next Round 1. Rebecca Adlington (Britain) 8 minutes 21.78 seconds 2. Lotte Friis (Denmark) 8:21.89 3. Katie Ledecky (U.S.) 8:23.84 4. Mireia Belmonte (Spain) 8:25.26 5. Lauren Boyle (New Zealand) 8:25.91 6. Boglarka Kapas (Hungary) 8:26.43 6. Andreina Pinto (Venezuela) 8:26.43 8. Coralie Balmy (France) 8:27.15