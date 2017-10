Olympics-Women's synchronised swimming team results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Russia won the Olympic gold medal in the women's synchronised swimming team event on Friday. China won the silver and Spain won bronze. Results Table 1. Russia Anastasia Davydova/Maria Gromova/Natalia Ishchenko/Elvira Khasyanova/Daria Korobova/Alexandra Patskevich/Svetlana Romashina/Anzhelika Timanina 197.030 points 2. China Chen Xiaojun/Chang Si/Jiang Tingting/Jiang Wenwen/Wu Yiwen/Huang Xuechen/Luo Xi/Liu Ou 194.010 3. Spain Irene Montrucchio Beaus/Paula Klamburg Roque/Thais Henriquez Torres/Andrea Fuentes Fache/Margalida Crespi Jaume/Ona Carbonell Ballestero/Alba Cabello Rodilla/Clara Basiana Canellas 193.120 4. Canada Valerie Welsh/Elise Marcotte/Tracy Little/Stephanie Leclair/Chloe Isaac/Jo-Annie Fortin/Stephanie Durocher/Marie-Pier Boudreau Gagnon 189.630 5. Japan Yumi Adachi/Aika Hakoyama/Yukiko Inui/Chisa Kobayashi/Risako Mitsui/Mariko Sakai/Kurumi Yoshida/Mayo Itoyama 187.630 6. Britain Katherine Skelton/Jenna Randall/Asha Randall/Victoria Lucass/Jennifer Knobbs/Olivia Federici/Katrina Dawkins/Katie Clark 175.440 7. Egypt Reem Abdalazem/Youmna Khallaf/Mariam Omar/Samar Hassounah/Nour Elafandi/Mai Mohamed/Shaza Abdelrahman/Dalia Elgebaly 155.960 8. Australia Samantha Reid/Tarren Otte/Bianca Hammett/Tamika Domrow/Olia Burtaev/Sarah Bombell/Jenny-Lyn Anderson/Eloise Amberger 154.930