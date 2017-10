Olympics-Men's table tennis preliminary results

LONDON, July 28 (Reuters) - Men's table tennis singles preliminaries results at the 2012 London Games on Saturday. Results Table Segun Toriola (Nigeria) beat Andre Ho (Canada) 9-11 11-5 11-6 11-5 12-10 Kim Song Nam (North Korea) beat Timothy Wang (U.S.) 11-5 11-4 11-7 11-4 Andy Pereira (Cuba) beat Yoshua Shing (Vanuatu) 11-2 11-2 11-3 11-3 Justin Han (Australia) beat Mawussi Agbetoglo (Togo) 9-11 11-7 11-1 8-11 11-8 11-9 Ibrahim Al-Hasan (Kuwait) beat Saheed Idowu (Congo) 11-3 8-11 7-11 13-11 11-6 11-6 (Editing by Todd Eastham)