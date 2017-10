Olympics-Women's table tennis singles first round results

LONDON, July 28 (Reuters) - Women's table tennis singles first round results at the 2012 London Games on Saturday. Results Table Yifang Xian (France) beat Sarah Hanffou (Cameroon) 8-11 11-7 11-7 11-3 11-6 Dina Meshref (Egypt) beat Yana Noskova (Russia) 12-10 8-11 4-11 9-11 14-12 11-9 11-9 Yuan Tian (Croatia) beat Berta Rodriguez (Chile) 11-6 11-6 11-7 11-7 Ariel Hsing (U.S.) beat Yadira Silva (Mexico) 11-9 11-8 11-3 11-5 Mo Zhang (Canada) beat Melek Hu (Turkey) 8-11 9-11 12-10 9-11 11-4 13-11 16-14 Joanna Parker (Britain) beat Caroline Kumahara (Brazil) 11-7 11-5 11-9 11-5 Jian Fang Lay (Australia) beat Ligia Silva (Brazil) 8-11 11-1 11-5 11-6 11-1 Wenling Tan (Italy) beat Olufunke Oshonaike (Nigeria) 11-7 11-5 12-10 11-1 Nanthana Komwong (Thailand) beat Lei Huang Mendes (Portugal) 4-11 3-11 11-6 12-14 11-8 11-2 12-10 Miao Miao (Australia) beat Dana Hadacova (Czech Republic) 11-8 11-9 6-11 7-11 11-7 11-7 Aleksandra Privalova (Belarus) beat Xing Han (Congo) 11-2 7-11 11-6 11-8 8-11 11-9 Sara Ramirez (Spain) beat Ankita Das (India) 11-9 11-8 11-7 8-11 11-2 Krisztina Toth (Hungary) beat Fabiola Ramos (Venezuela) 11-9 9-11 9-11 12-14 11-5 11-9 12-10 Tetyana Bilenko (Ukraine) beat Paula Medina (Colombia) 11-4 11-2 11-8 8-11 11-7 Cornelia Molnar (Croatia) beat Lily Zhang (U.S.) 11-6 11-8 11-7 11-5 Mie Skov (Denmark) beat Nadeen Eldawla (Egypt) 11-9 11-6 11-7 11-9