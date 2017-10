Olympics-Men's taekwondo welterweight 68-80kg preliminaries results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Olympic men's taekwondo welterweight 68-80kg preliminaries results on Friday. Results Table Nesar Ahmad Bahawi (Afghanistan) beat Issam Chernoubi (Morocco) 4-3 Sebastian Eduardo Crismanich (Argentina) beat Vaughn Scott (New Zealand) 9-5 Arman Yeremyan (Armenia) beat Sebastien Michaud (Canada) 8-4 Tommy Mollet (Netherlands) beat Abdelrahman Ahmed (Egypt) 9-8 GP Lutalo Muhammad (Britain) beat Farkhod Negmatov (Tajikistan) 7-1 Nicolas Garcia Hemme (Spain) beat Yousef Karami (Iran) 8-2 Mauro Sarmiento (Italy) beat Rasul Abduraim (Kyrgyzstan) 5-1 Ramin Azizov (Azerbaijan) beat Steven Lopez (U.S.) 3-2