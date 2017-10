Olympics-Men's tennis doubles first round results

LONDON, July 30 (Reuters) - Switzerland beat Japan 6-7(5) 6-4 6-4 in a men's tennis doubles first round match. Results Table 6-Roger Federer/Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat Kei Nishikori/Go Soeda (Japan) 6-7(5) 6-4 6-4 Nikolay Davydenko/Mikhail Youzhny (Russia) beat Christopher Kas/Philipp Petzschner (Germany) 7-5 7-5 Marin Cilic/Ivan Dodig (Croatia) beat Juan Sebastian Cabal/Santiago Giraldo (Colombia) 6-3 6-4 3-Janko Tipsarevic/Nenad Zimonjic (Serbia) beat Martin Klizan/Lukas Lacko (Slovakia) 6-3 6-3 Leander Paes/Vishnu Vardhan (India) beat Robin Haase/Jean-Julien Rojer (Netherlands) 7-6(1) 4-6 6-2 Daniel Nestor/Vasek Pospisil (Canada) beat Horia Tecau/Adrian Ungur (Romania) 6-3 7-6(9) Johan Brunstroem/Robert Lindstedt (Sweden) beat 8-Novak Djokovic/Viktor Troicki (Serbia) 7-6(8) 6-3 7-Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna (India) beat Alexander Bury/Max Mirnyi (Belarus) 7-6(4) 6-7(4) 8-6 Julien Benneteau/Richard Gasquet (France) beat Colin Fleming/Ross Hutchins (Britain) 7-5 6-3 2-Michael Llodra/Jo-Wilfried Tsonga (France) beat David Nalbandian/Eduardo Schwank (Argentina) 6-3 7-5 Juergen Melzer/Alexander Peya (Austria) beat Andy Murray/Jamie Murray (Britain) 5-7 7-6(6) 7-5 1-Bob Bryan/Mike Bryan (U.S.) beat Thomaz Bellucci/Andre Sa (Brazil) 7-6(5) 6-7(5) 6-3 Marcelo Melo/Bruno Soares (Brazil) beat John Isner/Andy Roddick (U.S.) 6-2 6-4 Jonathan Erlich/Andy Ram (Israel) beat Marcel Granollers/Marc Lopez (Spain) 7-6(5) 7-6(3) David Ferrer/Feliciano Lopez (Spain) beat 4-Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski (Poland) 7-6(7) 6-7(6) 8-6