LONDON, July 31 (Reuters) - France beat India 6-3 6-4 in a men's tennis doubles second round match on Tuesday. Results Table Julien Benneteau/Richard Gasquet (France) beat 7-Mahesh Bhupathi/Rohan Bopanna (India) 6-3 6-4 David Ferrer/Feliciano Lopez (Spain) beat Juergen Melzer/Alexander Peya (Austria) 6-3 3-6 11-9