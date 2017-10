Olympics-Men's tennis singles third-round results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Japan's Kei Nishikori beat Spain's David Ferrer 6-0 3-6 6-4 in an Olympic men's tennis singles third round match on Wednesday. Results Table 15-Kei Nishikori (Japan) beat 4-David Ferrer (Spain) 6-0 3-6 6-4 10-John Isner (U.S.) beat 7-Janko Tipsarevic (Serbia) 7-5 7-6(14) 3-Andy Murray (Britain) beat Marcos Baghdatis (Cyprus) 4-6 6-1 6-4 5-Jo-Wilfried Tsonga (France) beat Feliciano Lopez (Spain) 7-6(5) 6-4 2-Novak Djokovic (Serbia) beat Lleyton Hewitt (Australia) 4-6 7-5 6-1 8-Juan Martin Del Potro (Argentina) beat 12-Gilles Simon (France) 6-1 4-6 6-3 11-Nicolas Almagro (Spain) beat Steve Darcis (Belgium) 7-5 6-3 1-Roger Federer (Switzerland) beat Denis Istomin (Uzbekistan) 7-5 6-3