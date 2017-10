Olympics-Women's tennis doubles first round results

LONDON, July 28 (Reuters) - Germany beat Britain 1-6 6-4 6-3 in the Olympic women's tennis doubles first round at the 2012 London Games on Saturday. Germany won at Wimbledon to reach the next round. Results Table 5-Angelique Kerber/Sabine Lisicki (Germany) beat Laura Robson/Heather Watson (Britain) 1-6 6-4 6-3 8-Nuria Llagostera Vives/Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) beat Casey Dellacqua/Samantha Stosur (Australia) 6-1 6-1 Chia-Jung Chuang/Su-Wei Hsieh (Taiwan) beat Rushmi Chakarvarthi/Sania Mirza (India) 6-1 3-6 6-1 Shuai Peng/Jie Zheng (China) beat Alize Cornet/Kristina Mladenovic (France) 6-1 6-7(3) 6-3 2-Sara Errani/Roberta Vinci (Italy) beat Petra Cetkovska/Lucie Safarova (Czech Republic) 6-2 6-3 3-Maria Kirilenko/Nadia Petrova (Russia) beat Klaudia Jans-Ignacik/Alicja Rosolska (Poland) 6-7(5) 6-3 6-2 6-Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (Russia) beat Jarmila Gajdosova/Anastasia Rodionova (Australia) 6-1 6-4 Yaroslava Shvedova/Galina Voskoboeva (Kazakhstan) beat Stephanie Dubois/Aleksandra Wozniak (Canada) 6-2 6-0 (Editing by Eric Beech)