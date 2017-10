Olympics-Women's tennis doubles first round results

LONDON, July 30 (Reuters) - Germany beat Britain 6-3 6-1 in a women's tennis doubles first round match. Results Table Julia Goerges/Anna-Lena Gronefeld (Germany) beat Elena Baltacha/Anne Keothavong (Britain) 6-3 6-1 Agnieszka Radwanska/Urszula Radwanska (Poland) beat Dominika Cibulkova/Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-2 6-1 Serena Williams/Venus Williams (U.S.) beat Sorana Cirstea/Simona Halep (Romania) 6-3 6-2 Andreja Klepac/Katarina Srebotnik (Slovenia) beat Margalita Chakhnashvili/Anna Tatishvili (Georgia) 7-6(0) 3-6 6-2 4-Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka (Czech Republic) beat Timea Babos/Agnes Szavay (Hungary) 6-1 6-7(5) 6-2 Li Na/Zhang Shuai (China) beat Gisela Dulko/Paola Suarez (Argentina) 6-4 6-2 5-Angelique Kerber/Sabine Lisicki (Germany) beat Laura Robson/Heather Watson (Britain) 1-6 6-4 6-3 8-Nuria Llagostera Vives/Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) beat Casey Dellacqua/Samantha Stosur (Australia) 6-1 6-1 Chuang Chia-Jung/Hsieh Su-Wei (Taiwan) beat Rushmi Chakravarthi/Sania Mirza (India) 6-1 3-6 6-1 Peng Shuai/Zheng Jie (China) beat Alize Cornet/Kristina Mladenovic (France) 6-1 6-7(3) 6-3 2-Sara Errani/Roberta Vinci (Italy) beat Petra Cetkovska/Lucie Safarova (Czech Republic) 6-2 6-3 3-Maria Kirilenko/Nadia Petrova (Russia) beat Klaudia Jans-Ignacik/Alicja Rosolska (Poland) 6-7(5) 6-3 6-2 6-Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (Russia) beat Jarmila Gajdosova/Anastasia Rodionova (Australia) 6-1 6-4 Yaroslava Shvedova/Galina Voskoboeva (Kazakhstan) beat Stephanie Dubois/Aleksandra Wozniak (Canada) 6-2 6-0