Olympics-Women's tennis doubles second round results

LONDON, July 31 (Reuters) - Russia beat Germany 6-2 6-1 in a women's tennis doubles second round match on Tuesday. Results Table 6-Ekaterina Makarova/Elena Vesnina (Russia) beat Julia Goerges/Anna-Lena Gronefeld (Germany) 6-2 6-1 Serena Williams/Venus Williams (U.S.) beat 5-Angelique Kerber/Sabine Lisicki (Germany) 6-2 7-5 1-Liezel Huber/Lisa Raymond (U.S.) beat Agnieszka Radwanska/Urszula Radwanska (Poland) 6-4 7-6(3) 4-Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka (Czech Republic) beat Li Na/Zhang Shuai (China) 6-3 6-1 2-Sara Errani/Roberta Vinci (Italy) beat Andreja Klepac/Katarina Srebotnik ( NEED COUNTRY) 7-5 4-6 6-4 Peng Shuai/Zheng Jie (China) beat 8-Nuria Llagostera Vives/Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) 6-4 6-2 3-Maria Kirilenko/Nadia Petrova (Russia) beat Yaroslava Shvedova/Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 6-3 6-2