Olympics-Women's tennis singles first round result

LONDON, July 30 (Reuters) - Belarus' Victoria Azarenka beat Romania's Irina Begu 6-1 3-6 6-1 in a women's tennis singles first round match. Results Table 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat Irina Begu (Romania) 6-1 3-6 6-1 16-Nadia Petrova (Russia) beat Zheng Jie (China) 6-4 7-6(7) 14-Maria Kirilenko (Russia) beat Mariana Duque (Colombia) 6-0 1-1 RET Varvara Lepchenko (U.S.) beat Veronica Cepede (Paraguay) 7-5 6-7(6) 6-2 Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-2 6-4 Aleksandra Wozniak (Canada) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-2 6-1 7-Angelique Kerber (Germany) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 6-1 3-0 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Simona Halep (Romania) 6-4 6-2 Timea Babos (Hungary) beat Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 6-4 6-2 Anna Tatishvili (Georgia) beat Stephanie Vogt (Liechtenstein) 6-2 6-0 3-Maria Sharapova (Russia) beat Shahar Peer (Israel) 6-2 6-0 Julia Goerges (Germany) beat 2-Agnieszka Radwanska (Poland) 7-5 6-7(5) 6-4 8-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Anne Keothavong (Britain) 4-6 6-3 6-2 6-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Kateryna Bondarenko (Ukraine) 6-4 5-7 6-4 Francesca Schiavone (Italy) beat Klara Zakopalova (Czech Republic) 6-3 3-6 6-4 Carla Suarez Navarro (Spain) beat 5-Samantha Stosur (Australia) 3-6 7-5 10-8 Yanina Wickmayer (Belgium) beat Anabel Medina Garrigues (Spain) 6-2 4-6 7-5 Daniela Hantuchova (Slovakia) beat 10-Li Na (China) 6-2 3-6 6-3 Elena Baltacha (Britain) beat Agnes Szavay (Hungary) 6-3 6-3 Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat 12-Dominika Cibulkova (Slovakia) 7-6(4) 6-2 4-Serena Williams (U.S.) beat Jelena Jankovic (Serbia) 6-3 6-1 Flavia Pennetta (Italy) beat Sorana Cirstea (Romania) 6-2 4-6 6-2 13-Vera Zvonareva (Russia) beat Sofia Arvidsson (Sweden) 7-6(3) 6-4 Peng Shuai (China) beat Hsieh Su-Wei (Taiwan) 6-3 6-7(3) 7-5 Urszula Radwanska (Poland) beat Mona Barthel (Germany) 6-4 6-3 Alize Cornet (France) beat Tamira Paszek (Austria) 7-6(4) 6-4 11-Ana Ivanovic (Serbia) beat Christina McHale (U.S.) 6-4 7-5 Kim Clijsters (Belgium) beat Roberta Vinci (Italy) 6-1 6-4