Olympics-Women's tennis singles second round results

LONDON, July 31 (Reuters) - Venus Williams of the United States beat Canada's Aleksandra Wozniak 6-1 6-3 in a women's tennis singles second round match. Results Table Venus Williams (U.S.) beat Aleksandra Wozniak (Canada) 6-1 6-3 Angelique Kerber (Germany) beat Timea Babos (Hungary) 6-1 6-1 8-Caroline Wozniacki (Denmark) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 6-4 3-6 6-3 Flavia Pennetta (Italy) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 7-5 6-1 Kim Clijsters (Belgium) beat Carla Suarez Navarro (Spain) 6-3 6-3 11-Ana Ivanovic (Serbia) beat Elena Baltacha (Britain) 6-4 7-6(5) 6-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Peng Shuai (China) 7-5 2-6 6-1 13-Vera Zvonareva (Russia) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-3 6-3 Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Alize Cornet (France) 6-3 6-0 4-Serena Williams (U.S.) beat Urszula Radwanska (Poland) 6-2 6-3