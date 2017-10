LONDON, Aug 2 (Reuters) - Russia's Maria Sharapova beat Belgium's Kim Clijsters 6-2 7-5 in an Olympic women's tennis singles quarter-finals match on Thursday. Results Table 3-Maria Sharapova (Russia) beat Kim Clijsters (Belgium) 6-2 7-5 14-Maria Kirilenko (Russia) beat 6-Petra Kvitova (Czech Republic) 7-6(3) 6-3 4-Serena Williams (U.S.) beat 8-Caroline Wozniacki (Denmark) 6-0 6-3 1-Victoria Azarenka (Belarus) beat 7-Angelique Kerber (Germany) 6-4 7-5