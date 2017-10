LONDON, Aug 3 (Reuters) - The United States' Serena Williams beat Belarus' Victoria Azarenka 6-1 6-2 at Wimbledon in the Olympic women's tennis singles semi-finals on Friday. Results Table 4-Serena Williams (U.S.) beat 1-Victoria Azarenka (Belarus) 6-1 6-2 3-Maria Sharapova (Russia) beat 14-Maria Kirilenko (Russia) 6-2 6-3