Olympics-Tennis mixed doubles first round results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Olympic tennis mixed doubles first round results on Thursday. Results Table Andy Murray/Laura Robson (Britain) beat Radek Stepanek/Lucie Hradecka (Czech Republic) 7-5 6-7(7) 10-7 Leander Paes/Sania Mirza (India) beat Nenad Zimonjic/Ana Ivanovic (Serbia) 6-2 6-4 Christopher Kas/Sabine Lisicki (Germany) beat 2-Robert Bryan/Liezel Huber (U.S.) 7-6(5) 6-7(5) 10-5 1-Max Mirnyi/Victoria Azarenka (Belarus) beat Philipp Petzschner/Angelique Kerber (Germany) 6-2 6-2 Daniele Bracciali/Roberta Vinci (Italy) beat Robert Lindstedt/Sofia Arvidsson (Sweden) 6-3 4-6 10-8 Juan Martin Del Potro/Gisela Dulko (Argentina) beat Mikhail Youzhny/Elena Vesnina (Russia) 6-3 7-5 3-Mike Bryan/Lisa Raymond (U.S.) beat Andreas Seppi/Sara Errani (Italy) 7-5 6-3 Lleyton Hewitt/Samantha Stosur (Australia) beat 4-Marcin Matkowski/Agnieszka Radwanska (Poland) 6-3 6-3