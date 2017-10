LONDON, Aug 3 (Reuters) - The United States beat Argentina 6-2 7-5 at Wimbledon Olympic mixed tennis doubles quarter-finals on Friday. Results Table 3-Mike Bryan/Lisa Raymond beat Juan Martin Del Potro/Gisela Dulko 6-2 7-5 Christopher Kas/Sabine Lisicki (Germany) beat Daniele Bracciali/Roberta Vinci (Italy) 4-6 7-6(2) 10-7