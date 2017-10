Olympics-Men's triathlon Olympic distance medal results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Britain's Alistair Brownlee won the Olympic gold medal in the men's triathlon Olympic distance on Tuesday. Spain's Javier Gomez won the silver and Britain's Jonathan Brownlee won the bronze. Results Table 1. Alistair Brownlee (Britain) 1 hour 46 minutes 25 seconds 2. Javier Gomez (Spain) 1:46:36 3. Jonathan Brownlee (Britain) 1:46:56 4. David Hauss (France) 1:47:14 5. Laurent Vidal (France) 1:47:21 6. Jan Frodeno (Germany) 1:47:26 7. Alexander Bryukhankov (Russia) 1:47:35 8. Sven Riederer (Switzerland) 1:47:46 9. Joao Silva (Portugal) 1:47:51 10. Alessandro Fabian (Italy) 1:48:03 11. Vincent Luis (France) 1:48:18 12. Bevan Docherty (New Zealand) 1:48:35 13. Ivan Vasiliev (Russia) 1:48:43 14. Hunter Kemper (U.S.) 1:48:46 15. Kris Gemmell (New Zealand) 1:48:52 16. Steffen Justus (Germany) 1:49:12 17. Richard Murray (South Africa) 1:49:15 18. Courtney Atkinson (Australia) 1:49:19 19. Mario Mola (Spain) 1:49:23 20. Hirokatsu Tayama (Japan) 1:49:24 21. Dmitry Polyanskiy (Russia) 1:49:24 22. Richard Varga (Slovakia) 1:49:25 23. Gavin Noble (Ireland) 1:49:47 24. Jose Miguel Perez (Spain) 1:49:53 25. Kyle Jones (Canada) 1:49:58 26. Simon De Cuyper (Belgium) 1:50:00 27. Brent McMahon (Canada) 1:50:03 28. Crisanto Grajales (Mexico) 1:50:08 29. Davide Uccellari (Italy) 1:50:09 30. Jan Celustka (Czech Republic) 1:50:17