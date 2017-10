Olympics-U.S. swim team for the London Olympics

OMAHA, Nebraska, July 2 (Reuters) - The United States named the following swimmers for the July 27-Aug. 12 London Games after the completion of the U.S. Olympic Trials on Monday.

Men:

Michael Phelps (200m individual medley, 400m individual medley, 100m butterfly, 200m butterfly)

Ryan Lochte (200m freestyle, 4x200m freestyle, 200m individual medley, 400m individual medley, 200m backstroke)

Ricky Berens (200m freestyle, 4x100m freestyle, 4x200m freestyle)

Conor Dwyer (400m freestyle, 4x200m freestyle)

Matt McLean (4x200m freestyle)

Charlie Houchin (4x200m freestyle)

Peter Vanderkaay (400m freestyle)

Matt Grevers (100m backstroke, 4x100m freestyle)

Nick Thomas (100m backstroke)

Brendan Hansen (100m breaststroke)

Eric Shanteau (100m breaststroke)

Tyler Clary (200m butterfly, 200m backstroke)

Clark Burckle (200m breaststroke)

Scott Weltz (200m breaststroke)

Nathan Adrian (100m freestyle, 4x100m freestyle)

Cullen Jones (50m freestyle, 100m freestyle, 4x100m freestyle)

Jimmy Feigen (4x100m freestyle)

Jason Lezak (4x100m freestyle)

Anthony Ervin (50m freestyle)

Tyler McGill (100m backstroke)

Davis Tarwater (4x200m freestyle)

Andrew Gemmell (1500m freestyle)

Connor Jaeger (1500m freestyle)

Women:

Alison Schmitt (200m freestyle, 400m freestyle, 4x100m freestyle, 4x200m freestyle)

Chloe Sutton (400m freestyle)

Rachel Bootsma (100m backstroke)

Missy Franklin (100m backstroke, 200m backstroke, 100m freestyle, 200m freestyle, 4x100m freestyle, 4x200m freestyle)

Breeja Larson (100m breaststroke)

Rebecca Soni (100m breaststroke, 200m breaststroke)

Dana Vollmer (100m butterfly, 4x200m freestyle)

Claire Donahue (100m butterfly)

Elizabeth Beisel (400m individual medley, 200m backstroke)

Caitlin Leverenz (200m individual medley, 400m individual medley)

Lauren Perdue (4x200m freestyle)

Shannon Vreeland (4x200m freestyle)

Alyssa Anderson (4x200m freestyle)

Ariana Kukors (200m individual medley)

Camille Adams (200m butterfly)

Kathleen Hersey (200m butterfly)

Micah Lawrence (200m breaststroke)

Jessica Hardy (50m freestyle, 100m freestyle, 4x100m freestyle)

Lia Neal (4x100m freestyle)

Amanda Weir (4x100m freestyle)

Natalie Coughlin (4x100m freestyle)

Katie Ledecky (800m freestyle)

Kate Ziegler (800m freestyle)

Kara Lynn Joyce (50m freestyle) (Editing by John O‘Brien)