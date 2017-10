LONDON, July 31 (Reuters) - The Netherlands beat Germany 2-0 in a men's beach volleyball Pool E match on Tuesday. Results Table Nummerdor/Schuil (Netherlands) 2 Erdmann/Matysik (Germany) 0 Plavins/J. Smedins (Latvia) 2 Hernandez/VillaFane (Venezuela) 0 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Plavins/J. Smedins (Latvia) 2 2 0 0 4 1 4 1. Nummerdor/Schuil (Netherlands) 2 2 0 0 4 1 4 3. Hernandez/Villafane (Venezuela) 2 0 0 2 1 4 2 3. Erdmann/Matysik (Germany) 2 0 0 2 1 4 2