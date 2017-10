LONDON, Aug 1 (Reuters) - Men's beach volleyball Pool C results on Wednesday. Germany and Switzerland will go through to the next round. Results Table Brink/Reckermann (Germany) 2 Heyer/Chevallier (Switzerland) 0 Semenov/Prokopiev (Russia) 2 Xu L/Wu P (China) 1 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Brink/Reckermann (Germany) 3 3 0 0 6 1 6 2. Heyer/Chevallier (Switzerland) 3 2 0 1 4 4 5 3. Semenov/Prokopiev (Russia) 3 1 0 2 3 5 4 4. Xu L Y/Wu P G (China) 3 0 0 3 3 6 3