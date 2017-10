Olympics-Brazil beat Germany in men's beach volleyball Last 16

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Brazil beat Germany 2-0 at Horse Guards Parade in the men's beach volleyball Last 16 on Saturday. Results Table 1-Emanuel Rego/Alison Cerutti (Brazil) beat 8-Jonathan Erdmann/Kay Matysik (Germany) 21-16 21-14 7-Pedro Cunha/Ricardo Santos (Brazil) beat 11-Pablo Herrera/Adrian Gavira Collado (Spain) 21-18 21-19 13-Paolo Nicolai/Daniele Lupo (Italy) beat 2-Todd Rogers/Philip Dalhausser (U.S.) 21-17 21-19 17-Martins Plavins/Janis Smedins (Latvia) beat 18-Tarjei Skarlund/Martin Spinnangr (Norway) 21-18 21-16 9-Grzegorz Fijalek/Mariusz Prudel (Poland) beat 15-Sascha Heyer/Sebastien Chevallier (Switzerland) 21-18 21-17