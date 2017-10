Olympics-Women's beach volleyball results

LONDON, July 28 (Reuters) - Women's Beach volleyball results in the Olympic at the 2012 London Games on Saturday. Results Table Pool A: STANDINGS P W D L F A Pts 1. Larissa/Juliana (Brazil) 1 1 0 0 2 0 2 1. Holtwick/Semmler (Germany) 1 1 0 0 2 0 2 3. Li Yuk Lo/Rigobert (Mauritius) 1 0 0 1 0 2 0 3. Klapalova/Hajeckova (Czech Republic) 1 0 0 1 0 2 0 MONDAY, JULY 30 FIXTURES (GMT) Klapalova/Hajeckova (Czech Republic) v Li Yuk Lo/Rigobert (Mauritius) (0800) Larissa/Juliana (Brazil) v Holtwick/Semmler (Germany) (1430) Pool B: China 1 Russia 2 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Vasina/Vozakova (Russia) 1 1 0 0 2 1 2 2. Kuhn/Zumkehr (Switzerland) 0 0 0 0 0 0 0 2. Arvaniti/Tsiartsiani (Greece) 0 0 0 0 0 0 0 4. Zhang X/Xue C (China) 1 0 0 1 1 2 0 SATURDAY, JULY 28 FIXTURES (GMT) Kuhn/Zumkehr (Switzerland) v Arvaniti/Tsiartsiani (Greece) (2000) London Pool C: STANDINGS P W D L F A Pts 1. Slukova/Kolocova (Czech Republic) 1 1 0 0 2 1 2 2. May-Treanor/Walsh (United States) 0 0 0 0 0 0 0 2. Cook/Hinchley (Australia) 0 0 0 0 0 0 0 4. D. Schwaiger/S. Schwaiger (Austria) 1 0 0 1 1 2 0 SATURDAY, JULY 28 FIXTURES (GMT) May-Treanor/Walsh (United States) v Cook/Hinchley (Australia) (2200) London (Editing by Todd Eastham)