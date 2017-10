LONDON, July 31 (Reuters) - The United States beat the Czech Republic 2-0 in a women's beach volleyball Pool C match. Results Table May-Treanor/Walsh (United States) 2 Slukova/Kolocova (Czech Republic) 0 D. Schwaiger/S. Schwaiger (Austria) 2 Cook/Hinchley (Australia) 1 STANDINGS P W D L F A Pts 1. May-Treanor/Walsh (United States) 2 2 0 0 4 0 4 2. D. Schwaiger/S. Schwaiger (Austria) 2 1 0 1 3 3 3 3. Slukova/Kolocova (Czech Republic) 2 1 0 1 2 3 3 4. Cook/Hinchley (Australia) 2 0 0 2 1 4 2