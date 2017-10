LONDON, Aug 2 (Reuters) - Hungary beat Romania 17-15 in an Olympic men's water polo Group B match on Thursday. Results Table Romania 15 Hungary 17 Montenegro 11 Serbia 11 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Serbia 3 2 1 0 46 28 5 2. U.S. 2 2 0 0 18 15 4 3. Montenegro 3 1 1 1 29 29 3 4. Romania 3 1 0 2 36 31 2 5. Hungary 3 1 0 2 37 40 2 6. Britain 2 0 0 2 11 34 0 THURSDAY, AUG. 2 FIXTURES (GMT) Britain v U.S. (1720) London