Olympics-Men's weightlifting +105kg super-heavyweight results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Iran's Behdad Salimikordasiabi won the Olympic gold medal in the men's weightlifting +105kg event on Tuesday. Iran's Sajjad Anoushiravani Hamlabad won the silver and Russia's Ruslan Albegov won the bronze. Results Table Snatch Clean/Jerk Overall 1. Behdad Salimikordasiabi (Iran) 208 247 455 2. Sajjad Anoushiravani (Iran) 204 245 449 3. Ruslan Albegov (Russia) 208 240 448 4. Jeon Sang-Guen (South Korea) 190 246 436 5. Irakli Turmanidze (Georgia) 201 232 433 6. Ihor Shymechko (Ukraine) 197 232 429 7. Jiri Orsag (Czech Republic) 187 239 426 8. Almir Velagic (Germany) 192 234 426 9. Yauheni Zharnasek (Belarus) 196 230 426 10. Chen Shih-Chieh (Taiwan) 182 236 418 11. Peter Nagy (Hungary) 191 225 416 12. Fernando Reis (Brazil) 180 220 400 13. Kazuomi Ota (Japan) 185 215 400 14. Itte Detenamo (Nauru) 175 215 390 15. Christian Lopez (Guatemala) 172 215 387 16. Damon Kelly (Australia) 165 216 381 17. Frederic Fokejou Tefot (Cameroon) 160 202 362 18. Carl Henriquez (Aruba) 122 160 282 . Matthias Steiner (Germany) 192 DNF