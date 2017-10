Olympics-Men's weightlifting 62kg bantamweight - clean and jerk

LONDON, July 30 (Reuters) - North Korea's Kim Un Guk won the gold medal in the men's weightlifting 62kg competition. Results Table Snatch C&J Overall 1. Kim Un Guk (North Korea) 153OR 174 327WR 2. Oscar Figueroa (Colombia) 140 177OR 317 3. Eko Yuli Irawan (Indonesia) 145 172 317 4. Zhang Jie (China) 140 174 314 5. Hursit Atak (Turkey) 130 172 302 6. Umurbek Bazarbayev (Turkmenistan) 135 167 302 7. Hasbi Muhamad (Indonesia) 138 163 301 8. Erol Bilgin (Turkey) 135 165 300 9. Ahmed Saad (Egypt) 130 162 292 10. Manuel Minginfel (Micronesia) 127 158 285 11. Julio Salamanca (El Salvador) 110 150 260 12. Tuau Lapua Lapua (Tuvalu) 108 135 243 13. Charles Ssekyaaya (Uganda) 105 130 235 14. Stevick Patris (Palau) 104 130 234 . Ji Hun-Min (South Korea) 135