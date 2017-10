Olympics-Men's weightlifting 69kg featherweight final results

LONDON, July 31 (Reuters) - China's Lin Qingfeng won the Olympic gold medal in the men's weightlifting 69kg event on Tuesday. Indonesia's Triyatno Triyatno won the silver and Romania's Razvan Constantin Martin won the bronze. Results Table Snatch Clean/Jerk Overall 1. Lin Qingfeng (China) 157 187 344 2. Triyatno Triyatno (Indonesia) 145 188 333 3. Razvan Constantin Martin (Romania) 152 180 332 4. Kim Myong Hyok (North Korea) 145 184 329 5. Junior Sanchez (Venezuela) 148 180 328 6. Mete Binay (Turkey) 150 175 325 7. Won Jeongsik (South Korea) 144 178 322 8. Sardar Hasanov (Azerbaijan) 145 176 321 9. Briken Calja (Albania) 143 177 320 10. Mohamed Abdel Baki (Egypt) 145 171 316 11. Kim Kum Sok (North Korea) 140 175 315 12. Deni Deni (Indonesia) 140 171 311 13. Daniyar Ismayilov (Turkmenistan) 145 165 310 14. Doyler Sanchez (Colombia) 138 170 308 15. Ravi Kumar Katulu (India) 136 167 303 16. Atthaphon Daengchanthuek (Thailand) 130 170 300 17. Gareth Evans (Great Britain) 130 158 288 18. Bunyami Sezer (Turkey) 130 145 275 . Arakel Mirzoyan (Armenia) 148 . Daniel Godelli (Albania) DNF . Afgan Bayramov (Azerbaijan) DNF . Bakhram Mendibaev (Uzbekistan) DNF . Vencelas Dabaya Tientcheu (France) DNF . Bernadin Kingue Matam (France) DNF