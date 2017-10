Olympics-Men's weightlifting 77kg lightweight medal results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - China's Lu Xiaojun won the gold medal in the men's weightlifting 77kg class on Wednesday. China's Lu Haojie won the silver and Cuba's Ivan Cambar won the bronze. Results Table Snatch Clean/Jerk Overall 1. Lu Xiaojun (China) 175 WR 204 379 WR 2. Lu Haojie (China) 170 190 360 3. Ivan Cambar (Cuba) 155 194 349 4. Chatuphum Chinnawong (Thailand) 157 191 348 5. Ebrahim Ramadan (Egypt) 155 192 347 6. Andres Mata (Spain) 150 188 338 7. Krzystof Zwarycz (Poland) 150 182 332 8. Felix Ekpo (Nigeria) 151 180 331 9. Kirill Pavlov (Kazakhstan) 147 175 322 10. Jack Oliver (England) 140 170 310 11. Toafitu Perive (Samoa) 122 167 289 . Sa Jae-Hyuk (Korea) 158 DNF