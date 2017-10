Olympics-Men's weightlifting 85kg light-heavyweight medal results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - Poland's Adrian Zielinski won the Olympic gold medal in the men's weightlifting 85kg event on Friday. Russia's Apti Aukhadov won the silver and Iran's Kianoush Rostami won the bronze. Results Table Snatch Clean/Jerk Overall 1. Adrian Zielinski (Poland) 174 211 385 2. Apti Aukhadov (Russia) 175 210 385 3. Kianoush Rostami (Iran) 171 209 380 4. Tarek Abdelazim (Egypt) 165 210 375 5. Ivan Markov (Bulgaria) 172 203 375 6. Abdel Hay Saad Ragab (Egypt) 165 207 372 7. Yoelmis Hernandez (Cuba) 163 205 368 8. Mikalai Novikau (Belarus) 167 196 363 9. Rauli Tsirekidze (Georgia) 162 200 362 10. Kendrick Farris (U.S.) 155 200 355 11. Sherzodjon Yusupov (Uzbekistan) 155 195 350 12. Pitaya Tibnoke (Thailand) 152 196 348 13. Safaa Al-Jumaili (Iraq) 150 195 345 14. Richard Patterson (New Zealand) 150 186 336 15. Steven Kari (Papua New Guinea) 140 180 320 16. Nezir Sagir (Turkey) 140 175 315 . Mansur Redjepov (Turkmenistan) 160 - . Lu Yong (China) 178 - . Sourab Moradi (Iran) DNF . Gabriel Sancraian (Romania) DNF . Benjamin Hennequin (France) DNF . Ara Khachatryan (Armenia) DNF . Andrei Rybakou (Belarus) DNF