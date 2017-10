Olympics-Men's weightlifting 94kg middle-heavyweight medal results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Kazakhstan's Ilya Ilyin won the Olympic gold medal in the men's 94kg weightlifting on Saturday. Russia's Alexandr Ivanov won the silver and Moldova's Anatoli Ciricu won the bronze. Results Table Snatch Clean/Jerk Overall 1. Ilya Ilyin (Kazakhstan) 185 233 WR 418 WR 2. Alexandr Ivanov (Russia) 185 224 409 3. Anatoli Ciricu (Moldova) 181 226 407 4. Andrey Demanov (Russia) 182 225 407 5. Saeid Mohammadpourkarkaragh (Iran) 183 219 402 6. Intiqam Zairov (Azerbaijan) 182 215 397 7. Almas Uteshov (Kazakhstan) 175 220 395 8. Kim Min-Jae (South Korea) 185 210 395 9. Tomasz Zielinski (Poland) 175 210 385 10. Aliaksandr Makaranka (Belarus) 175 209 384 11. Norayr Vardanyan (Armenia) 170 210 380 12. Kostyantyn Piliyev (Ukraine) 166 206 372 13. David Kavelasvili (Greece) 170 200 370 14. Endri Karina (Albania) 155 195 350 15. Abbas Abdrab Al-Hussain Al-Qaissoum (Saudi Arabia) 155 180 335 16. Peter Duncan Kirkbride (Britain) 138 190 328 17. David Katoatau (Kiribati) 140 185 325 18. Cristopher Joel Pavon (Honduras) 140 180 320 19. Miika Antti-Roiko (Finland) 140 180 320 20. Jean Greeff (South Africa) 137 176 313 . Arsen Kasabijew (Poland) 170 DNF