Olympics-Women's weightlifting 53kg featherweight snatch results

LONDON, July 29 (Reuters) - Women's weightlifting 53kg snatch results. Results Table Snatch C&J Overall 1. Zulfiya Chinshanlo (Kazakhstan) 95 131 WR 226 OR 2. Hsu Shu-Ching (Taiwan) 96 123 219 3. Cristina Iovu (Moldova) 99 120 219 4. Citra Febrianti (Indonesia) 91 115 206 5. Iulia Paratova (Ukraine) 91 108 199 6. Rusmeris Villar (Colombia) 87 109 196 7. Aleksandra Klejnowska (Poland) 84 112 196 8. Nguyen Thi Thuy (Vietnam) 85 110 195 9. Yu Weili (Hong Kong, China) 90 105 195 10. Inmara Henrriquez (Venezuela) 81 113 194 11. Julia Rohde (Germany) 85 108 193 12. Kanae Yagi (Japan) 82 109 191 13. Joanna Lochowska (Poland) 84 107 191 14. Dika Toua (Papua New Guinea) 79 95 174 15. Helena Wong (Singapore) 61 73 134 . Yuderqui Contreras (Dominican Republic) DNF . Zhou Jun (China) DNF . Aylin Dasdelen (Turkey) 91 DNF