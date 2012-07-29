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Olympics-Women's weightlifting 53kg featherweight snatch results
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#Olympics News
July 29, 2012 / 4:51 PM / 5 years ago

Olympics-Women's weightlifting 53kg featherweight snatch results

Reuters Staff

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LONDON, July 29 (Reuters) - Women's weightlifting 53kg
snatch results.
    
    Results Table
                                           Snatch  C&J   Overall
1.  Zulfiya Chinshanlo (Kazakhstan)         95     131 WR 226 OR
 
2.  Hsu Shu-Ching (Taiwan)                  96     123    219   
 
3.  Cristina Iovu (Moldova)                 99     120    219   
 
4.  Citra Febrianti (Indonesia)             91     115    206   
 
5.  Iulia Paratova (Ukraine)                91     108    199   
 
6.  Rusmeris Villar (Colombia)              87     109    196   
 
7.  Aleksandra Klejnowska (Poland)          84     112    196   
 
8.  Nguyen Thi Thuy (Vietnam)               85     110    195   
 
9.  Yu Weili  (Hong Kong, China)            90     105    195   
 
10. Inmara Henrriquez (Venezuela)           81     113    194   
 
11. Julia Rohde (Germany)                   85     108    193   
 
12. Kanae Yagi (Japan)                      82     109    191   
 
13. Joanna Lochowska (Poland)               84     107    191   
 
14. Dika Toua (Papua New Guinea)            79     95     174   
 
15. Helena Wong (Singapore)                 61     73     134   
 
.   Yuderqui Contreras (Dominican Republic)               DNF   
 
.   Zhou Jun (China)                                      DNF   
 
.   Aylin Dasdelen (Turkey)                 91            DNF

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