Olympics-Women's weightlifting 58kg - clean/jerk - results

LONDON, July 30 (Reuters) - China's Li Xueying won the gold medal in the women's weightlifting 58kg competition. Thailand's Pimsiri Sirikaew won the silver and Ukraine's Yuliya Kalina won the bronze. Results Table Snatch Clean/Jerk Overall 1. Li Xueying (China) 108 138 246 2. Pimsiri Sirikaew (Thailand) 100 136 236 3. Yuliya Kalina (Ukraine) 106 129 235 4. Rattikan Gulnoi (Thailand) 100 134 234 5. Boyanka Kostova (Azerbaijan) 105 128 233 6. Jong Chun Mi (North Korea) 101 130 231 7. Nastassia Novikava (Belarus) 103 127 230 8. Kuo Hsing-Chun (Taiwan) 99 129 228 9. Maria Alexandra Escobar (Ecuador) 103 123 226 10. Jackelina Heredia (Colombia) 100 125 225 11. Romela Begaj (Albania) 101 115 216 12. Zoe Smith (Britain) 90 121 211 13. Christin Ulrich (Germany) 93 114 207 14. Yang Eun-Hye (So. Korea) 87 113 200 15. Bediha Tunadagi (Turkey) 87 107 194 16. Annie Moniqui (Canada) 85 105 190 17. Jenlyn Tegu Wini (Solomon Islands) 65 95 160 . Hidilyn Diaz (Philippines) 97 . Lina Rivas (Colombia) 103