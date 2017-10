Olympics-Women's weightlifting 69kg light-heavyweight results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - North Korea's Rim Jong Sim won the Olympic gold medal in the women's weightlifting 69kg event on Wednesday. Romania's Roxana Cocos won the silver and Belarus' Maryna Shkermankova won the bronze. Results Table Snatch Clean/Jerk Overall 1. Rim Jong Sim (North Korea) 115 146 261 2. Roxana Cocos (Romania) 113 143 256 3. Maryna Shkermankova (Belarus) 113 143 256 4. Dzina Sazanavets (Belarus) 115 141 256 5. Anna Nurmukhambetova (Kazakhstan) 115 136 251 6. Ubaldina Valoyes Cuesta(Colombia) 111 135 246 7. Huang Shih Hsu (Taiwan) 110 131 241 8. Marie-Eve Beauchemin-Nadeau (Canada) 104 135 239 9. Esmat Ahmed (Egypt) 105 130 235 10. Ghada Hassine (Tunisia) 102 120 222 11. Rosa Tenorio Silva (Ecuador) 95 115 210 12. Natasha Perdue (Britain) 92 113 205 13. Mercy Apondi Obiero (Kenya) 76 105 181 . Meline Daluzyan (Armenia) 111 . Mun Yura (South Korea) DNF