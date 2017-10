Olympics-Men's Greco-Roman wrestling 55kg last 16 results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Olympic men's Greco-Roman wrestling 55kg last 16 results on Sunday. Results Table Hamid Mohammad Soryan Reihanpour (Iran) beat Arsen Eraliev (Kyrgyzstan) 3-1 Choi Gyujin (South Korea) beat Yun Won Chol (North Korea) 3-0 Rovshan Bayramov (Azerbaijan) beat Spenser Thomas Mango (U.S.) 3-0 Gustavo Balart (Cuba) beat Ayhan Karakus (Turkey) 3-0 Li Shujin (China) beat Aleksandar Stoyanov Kostadinov (Bulgaria) 3-1 Kohei Hasegawa (Japan) beat Elbek Tazhyieu (Belarus) 3-0 Peter Modos (Hungary) beat Elmurat Tasmuradov (Uzbekistan) 3-0 Haakan Erik Nyblom (Denmark) beat Fouad Fajari (Morocco) 3-0