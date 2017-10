LONDON, Aug 5 (Reuters) - Olympics men's Greco-Roman wrestling 74kg last 16 results on Sunday. Results Table Arsen Julfalakyan (Armenia) beat Daniyar Kobonov (Kyrgyzstan) 3-0 Robert Rosengren (Sweden) beat Selcuk Cebi (Turkey) 3-1 Christophe Guenot (France) beat Zied Ayt Okrame (Tunisia) 3-0 Zurabi Datunashvili (Georgia) beat Benjamin Provisor (U.S.) 3-0 Aleksandr Kazakevich (Lithuania) beat Peter Bacsi (Hungary) 5-0 Emin Ahmadov (Azerbaijan) beat Neven Zugaj (Croatia) 3-0 Roman Vlasov (Russia) beat Mark Overgaard Madsen (Denmark) 3-1 Aliaksandr Kikiniou (Belarus) beat Askhat Dilmukhamedov (Kazakhstan) 3-0