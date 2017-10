LONDON, Aug 6 (Reuters) - Poland's Damian Janikowski and Kazakhstan's Danyal Gajiyev won bronze medals in the men's Greco-Roman wrestling 84kg on Monday. RESULTS TABLE Damian Janikowski (Poland) beat Melonin Noumonvi (France) 3-0 Danyal Gajiyev (Kazakhstan) beat Vladimer Gegeshidze (Georgia) 3-1 ()