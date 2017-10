Olympics-Men's freestyle wrestling 74kg last 16 results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Olympic men's freestyle wrestling 74kg last 16 results on Friday. Results Table Davit Khutsishvili (Georgia) beat Augusto Midana (Guinea-Bissau) 3-1 Jordan Ernest Burroughs (U.S.) beat Francisco Daniel Soler Tanco (Puerto Rico) 3-0 Denis Tsargush (Russia) beat Ashraf Aliyev (Azerbaijan) 3-1 Abdulkhakim Shapiyev (Kazakhstan) beat Bilel Ouechtati (Tunisia) 3-1 Sadegh Saeed Goudarzi (Iran) beat Kiril Stoychev Terziev (Bulgaria) 3-1 Gabor Hatos (Hungary) beat Zhang Chongyao (China) 3-0 Matthew Judah Gentry (Canada) beat Narsingh Pancham Yadav (India) 3-1 Soslan Tigiev (Uzbekistan) beat Olegk Motsalin (Greece) 3-0