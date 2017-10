LONDON, Aug 11 (Reuters) - Russia's Bilyal Makhov and Iran's Komeil Ghasemi won Olympic bronze medals in the men's freestyle wrestling 120kg competition on Saturday. Results Table Bilyal Makhov (Russia) beat Daulet Shabanbay (Kazakhstan) 3-1 Komeil Ghasemi (Iran) beat Tervel Ivaylov Dlagnev (U.S.) 3-1